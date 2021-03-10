تعليق مثير من مدير المركز الإعلامي بـ الشباب بعد الخسارة

المواطن - محمد سمعه

اسمع الخبر

أطلق أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب، تعليقًا مثيرًا بعد خسارة الليث من نادي الاتحاد مساء اليوم الأربعاء.

الشباب يُنافس أكثر من خصم !

وغرد المسعود قائلًا عقب المباراة: “شكرًا للاعبي الليث، قدموا عطاءً مرضيًا، رغم الأخطاء التحكيمية الكارثية، والاستفزازات المبكرة، وتوزيع البطاقات المجانية، يجب أن يُدرك اللاعبون أنهم يواجهون أكثر من خصم في كل مباراة، وثقتنا فيهم كبيرة للتعويض بإذن الله فيما تبقى من مواجهات”.

وكان رصيد الليث بعد الخسارة، تجمد عند 45 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما أصبح رصيد نادي الاتحاد 41 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

وكان الشوط الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل للعميد اللاعب عبدالرحمن العبود بالدقيقة الـ13 مستغلًّا خطأ دفاعيًّا من لاعبي الشباب.

وتمكن اللاعب البرازيلي سيبا من إحراز هدف التعادل للشباب بالدقيقة الـ44 بعد خطأ في التمركز من اللاعب أحمد حجازي.

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط نادي الاتحاد لينجح النجم فهد المولد في إحراز الهدف الثاني للعميد من ركلة جزاء بالدقيقة الـ82. ولم ينجح نادي الشباب في استثمار الفرص التي أُتيحت له، لينتهي اللقاء بفوز العميد بنتيجة هدفين لهدف. فهد المولد يُهدر فرصة الهدف الثالث للعميد: وأهدر فهد المولد فرصة إضافة الهدف الثالث للعميد بالدقيقة الـ90 بعدما انفرد بمرمى زيد البواردي وحاول مراوغته لكن الأخير أمسك بالكرة. وكانت مباراة الشباب والاتحاد أُقيمت على ملعب “الشرائع” في مكة المكرمة.

شارك الخبر







شارك الخبر