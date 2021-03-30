تغريدة من قيادة الجيش الأمريكي تثير المخاوف

المواطن- متابعة

أثارت رسالة غريبة نشرها الحساب الرسمي للقيادة الاستراتيجية للجيش الأمريكي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، المخاوف لدى العديد من مستخدمي الإنترنت.

وجاءت الرسالة ليكون مضمونها عبارة عن مجموعة فوضوية من الحروف، ما أثار على الفور رد فعل من القراء، وتمت إعادة نشر الرسالة المشفرة أكثر من 11000 مرة على الأقل قبل حذفها، حيث اعتذرت القيادة الاستراتيجية عن هذه التغريدة وطلبت تجاهلها.

تغريدة مخيفة

وقال أحد مستخدمي تويتر: تلك رسالة مخيفة للغاية عندما تتلقاها من القيادة الاستراتيجية الأمريكية.

كما أعاد أحدهم نشر صورة للتغريدة قائلًا: تغريدة غريبة من القيادة الاستراتيجية الأمريكية تنتشر بسرعة قبل أن يتم حذفها، هل تحاول القيادة إخبارنا بشيء ما؟

تفسير هذا الأمر

وتم تفسير ذلك من خلال الصحفي مايكل تالين الذي تواصل مع أحد المصادر في قيادة الجيش الأمريكي والذي قال: قدمت طلبًا بموجب قانون حرية المعلومات مع القيادة الاستراتيجية الأمريكية لمعرفة ما إذا كان بإمكاني معرفة أي شيء عن تغريدتهم المبهمة بالأمس.

وتابع: تبين أن مدير تويتر الخاص بهم ترك جهاز الكمبيوتر الخاص به دون مراقبة، مما أدى إلى قيام طفله الصغير جدًا بالتحكم في لوحة المفاتيح.

الجيش الأمريكي وأفغانستان

ويُذكر أن الصحف العالمية حاليًا تناقش إمكانية نجاح الرئيس الأمريكي جو بايدن في تنفيذ اتفاق انسحاب القوات الأمريكية في أفغانستان في الأول من مايو المقبل في ضوء زحف حركة طالبان على مناطق جديدة وكسب أرض جديدة مع اقتراب موعد تنفيذ الانسحاب.

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