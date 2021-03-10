تفاصيل أزمة حامد البلوي مع أحد أفراد الجهاز الفني بـ الشباب

المواطن - محمد سمعه

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دخل حامد البلوي، المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، في مشادة كلامية مع أحد أفراد الجهاز الفني بالشباب، وذلك قبل بدء مباراة الفريقين، مساء اليوم الأربعاء.

محمد بن سمحه – مراسل الرياضية السعودية :

الأجواء كانت جميلة بين لاعبي الفريقين قبل المباراة ، وهي عكس ماحدث ما بين حامد البلوي ومساعد مدرب الشباب.#الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/1eCoLvD9Ra — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 10, 2021

وكشف المراسل محمد بن سمحة، مراسل القنوات الرياضية السعودية، عن أن البلوي دخل في مشادة كلامية مع سلطان القنوي المعد البدني بالليث؛ وذلك بسبب طلب الأول عدم التعامل أو الحديث مع أي شخص بالجهاز الفني للشباب، وهو ما تسبب في إثارة الغضب لدى سلطان القنوي.

حامد البلوي يُصافح القنوي بعد الأزمة:

وأضاف المراسل أن الثنائي تصافحا بعد إنهاء المشادة الكلامية بينهما، كما أشار إلى أن هذا التصرف ظهر من البلوي ردًّا على استفزازات سابقة من جهاز نادي الشباب خلال مباراة الفريقين بالبطولة العربية.

أحداث الشوط الأول بين الاتحاد والشباب:

وكان الشوط الأول بين فريقي الاتحاد والشباب، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم اللاعب عبدالرحمن العبود للعميد بالدقيقة الـ13، ثم سجل البرازيلي سيبا هدف التعادل للشباب بالدقيقة الـ44، مستغلًّا خطأ دفاعيًّا من اللاعب أحمد حجازي.

يذكر أن مباراة الاتحاد والشباب تُقام في ملعب “الشرائع” بمكة المكرمة، كما أن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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