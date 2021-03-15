تفاصيل اجتماع رئيس الأهلي مع وزير الرياضة

المواطن - مروة نبيل

اسمع الخبر

كشف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، قبل قليل، تفاصيل اجتماعه مع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، يوم الأحد.

رئيس الأهلي يجتمع مع وزير الرياضة:

وقال مؤمنة: “اجتمعت الأحد مع وزير الرياضة وناقشته في أمور النادي، والقادم أفضل للأهلي، واجتماعنا مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كان بخصوص الأمور المالية للنادي، وحريصين على تجاوز الأخطاء”.

وتابع رئيس النادي الأهلي تصريحاته قائلًا: “اليوم كان هناك اجتماع لإدارة النادي وسندعو جميع أعضاء الجمعية العمومية، وموعد الجمعية سيكون قبل 30 يومًا”.

واختتم عبدالإله مؤمنة تصريحاته لبرنامج “الديوانية”، قائلًا: “المرحلة الماضية لم نكن قد الطموح، ونطلب من الجماهير دعمنا، نمر في مرحلة صعبة”.

الراقي يُعاني:

وشهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الغضب الجماهير تجاه إدارة النادي برئاسة مؤمنة، وطالبت برحيلها بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم وخسارته ضد النصر بهدفين في الجولة الـ23، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر