تفاصيل التنظيم الإعلامي لمباراة السعودية وفلسطين

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، كافة تفاصيل التنظيم الإعلامي الخاص بمباراة السعودية وفلسطين ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة.

التنظيم الإعلامي لمباراة السعودية وفلسطين:

ولفت إلى أنه سيتم السماح بدخول المحررين قبل انطلاق مباراة السعودية وفلسطين بساعة ونصف، وسيتم غلق المركز الإعلامي ومنطقة التصاريح المختلطة، مشددًا في الوقت ذاته على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

ولفت حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه سيتم دخول المصورين قبل مباراة السعودية وفلسطين بساعة واحدة، وتوزيع المقاعد سيتم حسب أولوية الوصول لطاولة التسجيل، كما يمنع ارتداء الشورت.

ويُعد إجراء المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد “PCR” شرطًا أساسيًّا لدخول الإعلاميين والمصورين إلى ملعب المباراة، أو إظهار (محصن) في تطبيق توكلنا، مشددًا على أن السماح بالدخول يقتصر على الحاصلين على تصريح المباراة.

المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية:

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية وفلسطين، يوم غد الثلاثاء، على ملعب “مرسول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 4 مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، وبفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدر من 5 مواجهات.

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