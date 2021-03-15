تفاصيل تكشف مفاجأة حول قضيتي هارون كمارا وخالد الغنام

المواطن - محمد سمعه

اسمع الخبر

كشف نادي القادسية الممثل في نايف آل صاحب، تفاصيل مفاجئة عن قضيتي هارون كمارا وخالد الغنام مع ناديي الاتحاد والنصر على الترتيب.

وكانت أزمة جديدة ظهرت لدى الاتحاد؛ وذلك بسبب المستحقات المتأخرة من النادي لمصلحة نادي القادسية وهي المتعلقة بصفقة اللاعب كمارا بحسب ما ذكرته صحيفة “اليوم”.

وحول هذه النقطة قال نايف آل صاحب في تصريحات إعلامية لـ برنامج “الديوانية” أن إدارة الاتحاد، لم ترد على نظيرتها في القادسية حول المستحقات المتأخرة بصفقة كمارا، كما أشار إلى أنه لم يوجد أي تجاوب من إدارة أنمار الحائلي، مما جعل القادسية يتقدم بشكوى للجنة الانضباط يوم الخميس الماضي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لنادي القادسية أن نادي الاتحاد لم يستأنف ضد قرار غرفة فض المنازعات في قضية هارون كمارا، مما جعل العميد مُطالباً بدفع قيمة المستحقات في العاشر من مارس الجاري.

العقوبات تُهدد الاتحاد بسبب قضية هارون كمارا

وبالتالي فإن نادي الاتحاد في حال عدم سداد 11 مليون ريال وهي مستحقات القادسية في الصفقة سيكون مهدد بعقوبات تصل لخصم نقاط، والفريق حاليًا يمر بأفضل حالاته الفنية في الدوري وفي بطولة كأس الملك.

لماذا أجل القادسية مطالبه في قضية خالد الغنام ؟

وحول قضية القادسية مع نادي النصر بسبب صفقة خالد الغنام، أكد الرئيس التنفيذي للقادسية أن النادي له 10 ملايين ريال من النصر في صفقة اللاعب، مضيفًا أنه تم تأجيل الموضوع لمنح النصر الفرصة للحصول على الرخصة الآسيوية.

شارك الخبر







شارك الخبر