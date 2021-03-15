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تفاصيل لقاء المسحل بأعضاء المكتب التنفيذي لـ فيفا
على هامش جمعية كاف

تفاصيل لقاء المسحل بأعضاء المكتب التنفيذي لـ فيفا

2021/03/15
الساعة 10:24 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تفاصيل لقاء المسحل بأعضاء المكتب التنفيذي لـ فيفا المسحل مع أبو ريدة - المصدر saff
المواطن - مروة نبيل

التقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، على هامش الجمعية العامة العادية الـ43 للاتحاد الإفريقي “كاف”، التي عُقدت في العاصمة المغربية الرباط.

المسحل يلتقي أعضاء المكتب التنفيذي لـ فيفا:

والتقى ياسر المسحل بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لـ”فيفا“، وهم؛ هاني أبو ريدة، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، رئيس الاتحاد السيراليوني لكرة القدم السيدة عائشة جوهانسون.

 

المسحل وفوزي لقجع
رئيس الاتحاد مع لقجع – المصدر saff

كما التقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعضو المكتب التنفيذي لـ”فيفا”، رئيس الاتحاد المالي للعبة، ماموتو توريه، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد البنيني، ماتورين دي تشاكوس.

 

ياسر المسحل مع هاني أبو ريدة
المسحل مع أبو ريدة – المصدر saff

تعزيز الشراكة بين الاتحاد السعودي والاتحادات القارية:

ونقل المسحل تهنئة مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي خلال اللقاءات الخمس بمناسبة فوزهم بعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مستعرضًا عددًا من المواضيع المتعلقة بكرة القدم، لتعزيز الشراكة بين الاتحاد السعودي والاتحادات القارية.

ولفت إلى أن تعزيز الشراكات يمثل جانبًا مهمًّا من جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم في الفترة الأخيرة والتي يسعى من خلالها للاستفادة من كافة التجارب بما يعود بالنفع على الكرة السعودية.

ياسر المسحل
رئيس اتحاد الكرة مع دي تشاكوس – المصدر saff


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