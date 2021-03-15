تفاصيل لقاء المسحل بأعضاء المكتب التنفيذي لـ فيفا

المواطن - مروة نبيل

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التقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، على هامش الجمعية العامة العادية الـ43 للاتحاد الإفريقي “كاف”، التي عُقدت في العاصمة المغربية الرباط.

المسحل يلتقي أعضاء المكتب التنفيذي لـ فيفا:

والتقى ياسر المسحل بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لـ”فيفا“، وهم؛ هاني أبو ريدة، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، رئيس الاتحاد السيراليوني لكرة القدم السيدة عائشة جوهانسون.

كما التقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعضو المكتب التنفيذي لـ”فيفا”، رئيس الاتحاد المالي للعبة، ماموتو توريه، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد البنيني، ماتورين دي تشاكوس.

تعزيز الشراكة بين الاتحاد السعودي والاتحادات القارية:

ونقل المسحل تهنئة مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي خلال اللقاءات الخمس بمناسبة فوزهم بعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مستعرضًا عددًا من المواضيع المتعلقة بكرة القدم، لتعزيز الشراكة بين الاتحاد السعودي والاتحادات القارية.

ولفت إلى أن تعزيز الشراكات يمثل جانبًا مهمًّا من جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم في الفترة الأخيرة والتي يسعى من خلالها للاستفادة من كافة التجارب بما يعود بالنفع على الكرة السعودية.

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