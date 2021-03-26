تفاصيل مذهلة لحدود القارة المفقودة زيلانديا

المواطن- متابعة

رسمت بعثة جديدة لرسم خرائط المحيطات، حدود القارة المفقودة زيلانديا المغمورة بالمياه والتي يظهر منها فقط نيوزيلندا وإقليم كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.

وانفصلت زيلانديا عن القارة العملاقة جندوانا ما بين 79 مليون سنة و83 مليونًا، وباستثناء نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة، تقع هذه القطعة من القشرة القارية الآن في قاع المحيط.

وضع زيلانديا رسميًا ضمن قارات العالم

ومُنحت زيلانديا وضعًا قاريًا في عام 2017، ومنذ ذلك الحين، يعمل الباحثون على رسم خريطة للقارة المفقودة، وهو ليس بالأمر السهل، حيث أن 94% منها تحت الماء.

والآن، جمعت ديريا غورر، عالمة الأرض في جامعة كوينزلاند في أستراليا، وزملاؤها بيانات جديدة على الحافة الشمالية الغربية من زيلانديا، والتي تقع في كورال سي مارين بارك في كوينزلاند.

وأمضى الباحثون 28 يومًا على متن السفينة Falkor لاستكشاف المنطقة، ورسموا خرائط تضم 14285 ميلًا مربعًا (37000 كيلومتر مربع).

وقالت غورر في بيان للجامعة: جمعت بعثتنا البيانات الطبوغرافية والمغناطيسية لقاع البحر للحصول على فهم أفضل لكيفية تشكيل الاتصال الضيق بين بحر تاسمان وبحر المرجان في منطقة كاتو تروف – الممر الضيق بين أستراليا وزيلانديا.

وأوضحت أن المنطقة الواقعة بين صفيحة أستراليا وصفيحة زيلانديا، معقدة للغاية، ومن المحتمل أن يكون هناك العديد من القارات الصغيرة المغمورة هناك، والتي انفصلت جميعها عن الكتل القارية الرئيسية عندما تحررت أستراليا من جندوانا وهي حاليًا كل من: أمريكا الجنوبية وإفريقيا والقارة القطبية الجنوبية وأستراليا وزيلانديا وآسيا وشبه القارة الهندية.

رسم قاع البحر بحلول 2030

ويأتي ذلك ضمن خطة أكبر هدفها رسم قاع البحر 2030، والذي يهدف إلى إتاحة خريطة شاملة لقاع المحيط بحلول هذا العام.

ووفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، فإن أقل من 10% من رسم خريطة قاع البحر تم باستخدام طرق السونار الحديثة، والتي تستخدم الصوت للكشف عن تضاريس قاع البحر.

ولم تجمع بعثة Seafloor إلى Seabird معلومات حول التضاريس فحسب، بل قامت أيضًا بجمع بيانات حول شدة المجال المغناطيسي عبر المنطقة. ونظرًا لأن القشرة المحيطية والقشرة القارية تتكونان من تركيزات مختلفة من المعادن مع توقيعات مغناطيسية مختلفة، فإن هذه البيانات ستمكن الباحثين من إعادة بناء الأجزاء المكسورة من جندوانا.

وقالت غورر: إن قاع البحر مليء بالأدلة لفهم التاريخ الجيولوجي المعقد للصفائح القارية الأسترالية والزيلاندية، بحسب موقع لايف ساينس.

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