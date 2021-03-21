تفاصيل معسكر المنتخب السعودي في الرياض

المواطن - مروة نبيل

يُدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، معسكره الإعدادي في العاصمة الرياض، مساء يوم غد الاثنين.

تفاصيل معسكر المنتخب السعودي:

ويخوض الأخضر معسكرًا في الرياض خلال الفترة من 22 وحتى 30 مارس، وسيتخلله 7 حصص تدريبية بمشاركة 27 لاعبًا، استعدادًا لمواجهة الكويت وديًّا، وفلسطين ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المعسكر غدًا، حيث سيخضعون فو انضمامهم إلى الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل الوقوف على سلامتهم.

وعلى الصعيد الميداني، سيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أول حصة تدريبية في معسكره، عند الساعة 6:15 مساء يوم غد الاثنين، وسيكون المران مغلقًا على ملعب “مرسول بارك”.

أبرز أرقام الأخضر:

وخاض الأخضر 4 مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، وبفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدر من 5 مواجهات.

وظهر لاعبو الأخضر بشكل مميز سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، حيث استقبل المنتخب السعودي 4 أهداف حتى الآن، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين، ونجح في هز الشباك 3 مرات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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