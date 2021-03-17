تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض ليصبح 24 ساعة

المواطن - الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض ليصبح العمل 24 ساعة ابتداءً من اليوم الأربعاء.

إقبال عالٍ:

وأوضحت الوزارة أن هذا يأتي بناء على الإقبال العالي، حيث يمكن الآن حجز موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي: هنا مع ضرورة الحضور في نفس وقت الموعد.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وأعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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