تويتر تتيح خاصية التراجع عن المنشورات

المواطن- متابعة

تتجه منصة تويتر إلى إضافة ميزة التراجع عن نشر التغريدات عبر خاصية Undo Tweet، ومع ذلك سيتطلب على المستخدم الراغب بالاستفادة منها دفع مقابل مادي.

وتسمح ميزة التراجع عن التغريدة بسحب أو تصحيح التغريدة في غضون ثوان قليلة، وذلك قبل نشرها رسميًا عبر المنصة، كما تعمل المنصة على خيار يسمح للمستخدمين باستعادة التغريدات التي تم حذفها.

محاربة الأخبار الزائفة

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإن هذه الخاصية تمنح المستخدمين ميزة جديدة ومفيدة في الوقت ذاته حيث إنها تسهم في منح المستخدم فرصة أكبر للتروي والتدقيق فيما ينشره من أخبار ومعلومات، ما يقلل الأخطاء ويساهم في محاربة الأخبار الزائفة على المنصة.

موعد إطلاق الميزة الجديدة على تويتر

وتفيد التقارير أن الخاصية الجديدة يجري تجريبها حاليًا ويتوقع إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة، ضمن جهود تويتر للبحث عن مصادر تمويل جديدة، وهي تعتمد في ذلك بشكل أساسي على الإعلانات في تحقيق الأرباح، في إطار خطتها لزيادة مداخيلها إلى 7.5 مليار دولار مع حلول عام 2023.

ويرتاد شبكة التغريدات يوميا ما معدله نحو 192 مليون مستخدم، وتسعى تويتر إلى زيادتهم إلى 315 مليونًا بحلول عام 2023.

وفي العام الماضي، أعلمت المنصة المستثمرين أنها تفكر في خدمة اشتراك، وتقوم بتقييم الخيارات الحصرية للمستخدمين الذين يدفعون، بما في ذلك ميزة التراجع عن الإرسال.

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