جليرمي يحرز التعادل في شباك العين بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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نجح نجم نادي الفيصلي، ماركوس جليرمي في تسجيل هدف التعادل في شباك العين من تسديدة صاروخية من داخل منقطة الجزاء عند الدقيقة 38.

جليرمي يتعادل

وكان موتاري قد نجح في فض اشتباك التعادل السلبي، وهز شباك الفيصلي عند الدقيقة 15 من تسديدة قوية، قبل أن يتمكن جليرمي من تسجيل التعادل بعد العديد من المحاولات.

ويلعب العين ضد الفيصلي على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويطمح أصحاب الأرض لتحقيق الفوز والتقدم في ترتيب الدوري، فيما يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بشكل مميز في الجولات الأخيرة، وحقق 3 انتصارات متتالية.

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

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