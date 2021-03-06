جمهور النصر يُسلط الضوء على 4 أسباب وراء التراجع

المواطن - محمد سمعه

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سلط جمهور النصر، الضوء على 4 أسباب وراء تراجع الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك بعد التعادل مع الاتفاق مساء أمس الجمعة.

واتفقت جموع عريضة من جمهور العالمي، على أن الأسباب الـ4 هي” إدارة لا تُفيد الفريق، ومدرب غير جيد، بالإضافة لمشاكل اللاعبين الأجانب، ومعاناة الفريق من الأزمات المالية”.

العالميون يُشيدون بروح العمري القتالية

كما انتقد جمهور العالمي كل عناصر الفريق، ما عدا المدافع عبدالإله العمري الذي سجل هدف التعادل في شباك فارس الدهناء، مشيدين بروحه القتالية وغيرته على الفريق.

وواصل العالمي نزيف النقاط للجولة الثانية على التوالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتعادله مع الاتفاق، وذلك بعد التعادل مع أبها بنتيجة 2-2 في الجولة الـ21.

تسريب مشاكل النصر يُثير قلق عشاقه

كما أن الإدارة النصراوية برئاسة صفوان السويكت تعرضت لانتقادات عدة، بسبب تسريب مشاكل الفريق لوسائل الإعلام إضافة لانتشار الأزمات المالية في النادي.

ويحتل أصفر العاصمة حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 30 نقطة، حيث أكد كل من المدرب الكرواتي ألين هورفات، والبرازيلي بيتروس أن فرص العالمي في المنافسة على الدوري صعبة، مضيفين أن الفريق سيركز على التألق بدوري أبطال آسيا والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

جدير بالذكر أن النصر سيواجه بالجولة الـ23 من الدوري، فريق الأهلي يوم الخميس المقبل.

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