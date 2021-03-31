حادث مأساوي يودي بحياة نجمة تيك توك روتشیل ھاجر

المواطن- متابعة

توفیت نجمة تطبیق تيك توك روتشیل ھاجر عن عمر ناھز الـ31 عامًا، في حادث مأساوي، بعد أن سقط فرع شجرة على سيارتها أثناء القيادة مما أودى بحیاتھا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت روتشیل تتحدث مع صديقتها نجمة التیك توك، بريتاني لین، على الهاتف أثناء قیادتھا لسیارتھا، وحينها كانت سرعة الرياح وصلت إلى 80 كم في الساعة، مما جعل فرع شجرة یسقط على سیارتھا.

وأكد قائد شرطة فارمنغتون ھیلز الواقعة في ولاية میشیغان الأمریكیة، كینیث تشارلز، في بيان للشرطة، أن الرياح القوية أسقطت فرع شجرة صنوبر على سطح السيارة التي كانت تقودھا وھو ما أدى لوفاتھا على الفور، حيث وصف البيان ما حدث بـ المأساوي والفريد من نوعه.

عدم وقوع إصابات أخرى

وأكد كینیث في حدیث منفصل لإحدى الصحف، على أن روتشیل لم يكن بإمكانھا تجنب ما حدث، حیث علق قائلًا: لم یكن أمامھا أي وسیلة لتجنب ما حدث، مشیًرا إلى أن الحادث لم یصب أحد باستثناء روتشیلد، وكذلك أدى إلى إغلاق الطريق لنحو ساعتین.

وأضاف أنه وبعد اصطدام طرف الشجرة بالسيارة، عبرت السيارة التي كانت تقودھا وھي من نوع نیسان روج 2015 ، خط وسط الطریق وتوقفت في الممر المتجه شمالا، موضحًا أن فرع الشجرة ضرب أیضًا خطوط الكھرباء القريبة.

وعن ھذه الحادثة، قالت بریتاني صدیقة روتشیل التي كانت تتحدث معھا عبر الھاتف: لقد حدث ذلك بسرعة، لقد سمعت صوت اصطدام ثم اختفى صوتھا، متابعة: لا أستطیع أن آكل أو أنام، كل ما یمكنني أن أفعل ھو أن أتصور ما حدث.

من هي نجمة الـ تیك توك روتشیل ھاجر ؟

ويُذكر أن روتشیل اشتهرت عبر تطبیق تیك توك، حیث كانت تنشر مقاطع فیدیو بشكل متكرر على تطبیق الفیدیو القصیر تحت اسم roeurboat3 ویتابعھا علیه نحو 150 ألف متابع.

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