حاكم مصرف لبنان أمام القضاء البريطاني

المواطن- متابعة

تتجه مؤسسة غرنيكا 37 Guernica 37 البريطانية إلى تقديم ملف إلى السلطات البريطانية، مطالبة ‏بالتحقيق مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال.

وقد أعدّت المؤسسة Guernica 37 تقريراً سريًا من 76 ‏صفحة، جمعت فيه معلومات عن سلامة وبعض أفراد عائلته منهم ابنه وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، إضافة إلى صهره السابق شفيق ‏أبي اللمع.

احتيال أدى ‏إلى انهيار القطاع المصرفي اللبناني

واعتبرت المؤسسة أن هؤلاء الأفراد كانوا يعملون معاً كعصابة، متهمة سلامة بتنظيم مخطط احتيال أدى ‏إلى انهيار القطاع المصرفي اللبناني، ومعه كامل الاقتصاد‎ على حد تعبير المؤسسة، بحسب ما ورد في صحيفة الأخبار اللبنانية.

وأُعِدّ التقرير الخاص بسلامة بواسطة فريق من ‏المؤسسة يقوده توبي كادمان، أحد مؤسّسيها الذي سبق أن عمل في مجالات ما يُسمى العدالة الدولية، وكارل ‏باكلي الذي يعمل في لجنة إدارة غرنيكا 37، وهو محامٍ في إنجلترا وويلز‎.

عدد من الشركات المملوكة للعائلة في المملكة المتحدة

وتستند المؤسسة في طلبها ملاحقة سلامة في المملكة المتحدة إلى أن عدداً من الشركات التي يملكها ابنه، أو أدارها، ‏مسجّلة في بريطانيا، متحدّثة عن أن تقريرها هو الأول، لكنه لن يكون الأخير.

ومن المنتظر أن تُعلن المباشرة بملاحقة سلامة أمام القضاء البريطاني في الأيام المقبلة، ورفع السرية عن التقرير.

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