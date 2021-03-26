لبنان تعلن العثور على مواد نووية خطيرة

المواطن- متابعة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم الجمعة، إن شركة كومبيليفت الألمانية عثرت على مواد كيميائية خطيرة في منشآت نفطية في معمل الزهراني للطاقة بجنوب البلاد.

ونقل بيان صادر عن مجلس الدفاع الأعلى في البلاد عن دياب قوله إن هيئة الطاقة النووية اللبنانية راجعت تقرير الشركة الألمانية، ووجدت أن المواد هي مواد نووية خطيرة.

دياب يدعو للتعامل بشكل عاجل

وقال دياب في البيان هذا أمر يحتاج للمناقشة الآن ويجب التعامل معه على وجه السرعة.

وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة اللبنانية خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع والذي تقرر في ختامه تكليف الوزارات المعنية والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، بتخزين هذه المواد شديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط وأي مناطق أخرى قد تتواجد فيها.

وقال دياب: هناك ملف جديد يشكل خطرًا وهو ما تحدث عنه التقرير الذي أعدته إحدى الشركات الألمانية، ويشير إلى وجود مواد كيماوية خطرة في مستودع داخل منشآت النفط في الزهراني.

مواد نووية عالية النقاوة

وأضاف: تبين بعد الكشف من قبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية أن هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة، ويشكل وجودها خطرًا، بحسب التقرير الذي وردني من جهاز الأمن العام، هذا الموضوع يجب مناقشته الآن، ويتعين أن يكون هناك إجراء سريع جدًا للتعامل معه بأقصى درجات الاستنفار.

انفجار لبنان

وكانت العاصمة اللبنانية بيروت عانت من انفجار ضخم في الرابع من أغسطس 2020 ناتج عن تخزين مواد كيميائية شديدة الخطورة في المرفأ، ما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف وتدمير آلاف المباني السكنية.

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