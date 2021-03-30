حاكم نيويورك الستيني يواجه تهمة التحرش الجنسي للمرة العاشرة

المواطن - متابعة

يواجه حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو البالغ من العمر 63 عامًا تهمة “التحرش الجنسي” للمرة العاشرة، وذلك بعدما اتهمته امرأة تدعى شيري فيل بـ”التحرش الجنسي” وهي السيدة العاشرة التي تدعي عليه في هذه القضية.

تفاصيل الواقعة:

وقالت فيل في مؤتمر صحفي: إن كوومو قبّلها على الخدين في عام 2017، أثناء قيامه بجولة على المنازل، بما في ذلك منزلها، التي تضررت بفعل مياه الفيضانات من بحيرة أونتاريو.

وذكرت فيل أنه بينما أوضح كوومو طريقة تقبيله لها، كانت على طريقة التحية التي يقدمها الأمريكيون الإيطاليون لبعضهم البعض، إلا أن التعليقات الأخرى التي أدلى بها خلال جولته في منزلها أدت إلى الاعتقاد بأن هذه اللفتة “مشحونة جنسيًّا”.

صديقة الحاكم الجديدة:

وتسبب الحاكم في لفت انتباه الجيران لـ”فيل”، وقالت: إن كوومو بقي في منزلها بينما غادر مساعدوه ومسؤولو البلدة، ثم اقترب منها وقال لها: إنها جميلة، قبل أن يودعها ويغادر، مشيرة إلى أنه بسبب هذا التعليق أطلق الجيران عليها لقب “صديقة الحاكم الجديدة”.

فقد الثقة .. ودعوات للاستقالة:

ودعا مزيد من الأعضاء في الكونجرس الأمريكي حاكم نيويورك أندرو كوومو للاستقالة على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش الجنسي، وقال العضوان في مجلس الشيوخ تشاك شومر وكيرستن جيليبراند يوم الجمعة: “إن كوومو “فقد ثقة” سكان نيويورك، وعليه الاستقالة من منصبه”.

وانضم العضوان الديمقراطيان في مجلس النواب ألكسندريا أوكاسيو كورتيز وجيري نادلر وعدد من الساسة البارزين الآخرين في نيويورك في وقت سابق من الجمعة، إلى المطالبين باستقالة كوومو.

اتهامات سابقة بالتحرش:

وكان من بين الاتهامات العشر التي واجهها كوومو بالتحرش، الصحفية جيسيكا بيكمان التي اتهمت حاكم نيويورك الجمعة بتصرفات غير لائقة، قائلة: إنها تعرضت “للمسات غير مرغوب فيها” من قبل كوومو.

حاكم نيويورك يكشف موقفه:

ويُعد ادعاء فيل هو العاشر ضد كوومو في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه ينفي وجود أي اتصال جسدي غير لائق مع أي امرأة، لكنه أقر بأن بعض تعليقاته “أسيء تفسيرها على أنها مغازلة غير مرغوب فيها”.

ورفض كوومو، مطلق وأب لثلاث بنات في العشرينات من العمر، أي سوء سلوك، والدعوات لتقديم الاستقالة، ونفى قيامه بالتحرش أو اعتداءات جنسية على أحد، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل في منصبه.

وقد عينت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس فريقًا من المحامين، لقيادة تحقيق في اتهامات بأن كوومو تحرش بالنساء من خلال تعليقات غير مرغوب فيها أو موحية جنسيًّا، أو الاتصال الجسدي غير اللائق بما في ذلك التقبيل.

دعم ورسالة صامدة:

وفي ظل هذه الموجة الشرسة ضد حاكم نيويورك أندرو كومو إلا أنه حصل على جرعة دعم كبيرة خلال افتتاح مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا يوم الاثنين الماضي، في إحدى الكنائس المحلية.

وبعد أن حث كوومو سكان نيويورك على تلقي اللقاح ودعا المزيد من دور العبادة إلى فتح مواقعها للتطعيم، صاحت إحدى النساء خلال صعود كوومو إلى سيارته قائلة: “أحبك ومن الأفضل لك أن تبقى حيث أنت، نحن نحمي ظهرك… أنا أحبك”. “نحن نحبك، نريدك عند خط النهاية، من الأفضل لك البقاء”، ليبتسم كوومو ويخلع الكمامة ويقول: “لن أذهب إلى أي مكان يا عزيزتي”.

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