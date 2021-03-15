حكومة الدبيبة تصل إلى طبرق لأداء القسم أمام مجلس النواب

المواطن - متابعة

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وصلت الحكومة الليبية الجديدة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، إلى طبرق منذ قليل لأداء القسم أمام مجلس النواب.

وتستعد حكومة الدبيبة لأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان في مدينة طبرق شرق البلاد، وجاء ذلك بعدما منح مجلس النواب الليبي، الأربعاء الماضي، الثقة لحكومة الدبيبة وعضوية نائبين له و27 وزيرًا و6 وزراء دولة، لتحل محل حكومة الوفاق المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج، وتقود بالتعاون مع المجلس الرئاسي المرحلة الانتقالية في البلاد.

طبرق تحتضن مراسم أداء حكومة الدبيبة

وبدأ نواب البرلمان الليبي، منذ أمس الأحد، بالتوافد إلى طبرق التي ستحتضن مراسم أداء الدبيبة وأعضاء حكومته اليمين الدستورية، والتي من المقرر أن يحضرها سفراء بعض الدول الغربية وممثلو عدد من البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي.

وستمارس حكومة الدبيبة، مهامها رسميًا بعد تسلم السلطة من حكومة الوفاق، غدًا الثلاثاء، بالعاصمة الليبية طرابلس، التي ستكون مقرًا رئيسًا لمؤسسات الحكومة.

وكان المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، قال أمس الأحد، إن كل الوزراء سيكونون حاضرين في طبرق لأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي.

مرحلة جديدة من التاريخ السياسي لـ ليبيا

وأضاف حمودة أن حكومة رئيس الوزراء الدبيبة بعد أداء قسمها ستتوجه إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها رسميًا، في مرحلة جديدة من التاريخ السياسي في البلاد.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اجتمع، أمس الأحد، مع عدد من وزراء الحكومة للتنسيق والتشاور حول أولويات عمل الحكومة، وتباحث الدبيبة، في الاجتماع التنسيقي الخطط التي أعدها الوزراء للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الليبي.

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