خسارة ميلان ضد نابولي تتسبب في ضربة موجعة له

المواطن - محمد سمعه

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تسببت خسارة ميلان ضد نابولي مساء أمس الأحد في الدوري الإيطالي، في ضربة موجعة لفريق ميلان بقيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، وذلك قبل مواجهة فريق مانشستر يونايتد مساء الخميس المقبل في بطولة الدوري الأوروبي.

ميلان مُهدد قبل مواجهة مانشستر يونايتد

ووفقًا لما ذكره موقع Calcio Mercato الإيطالي فإن اللاعب البرتغالي رفائيل لياو نجم ميلان تعرض للإصابة في مباراة نابولي، حيث طلب الخروج من المباراة ودخل بديله على الفور.

وأضاف التقرير من الموقع الإيطالي أن إصابة لياو في عضلة الفخذ اليمنى، تُهدد مشاركته ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

وقبل مباراة ميلان ضد نابولي، غاب عن الروسونيري كل من المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والمهاجم الكرواتي ماريو ماندوزوكيتش وذلك بسبب الإصابة.

تصرف مثير من دوناروما بلقاء ميلان ضد نابولي

وفي سياق آخر، قالت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية إن الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس الروسونيري دخل في مشادة مع دكة بدلاء نابولي، حيث استشاط غضبًا فيهم، بسبب رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لميلان في مباراة نابولي.

وحاول لورينزو إنسيني لاعب نادي نابولي، تهدئة الحارس دوناروما الذي توجه لدكة بدلاء نابولي قائلًا لهم: ” أنتم عصابة”، بعد رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لفريق ميلان.

يذكر أن الفرنسي ثيو هيرنانديز كان هاجم حكم مباراة ميلان ضد نابولي عبر حسابه في الإنستجرام حيث نشر صورة للحكم وهو يُهاجمه، ثم حذفها سريعًا وفقًا للصحيفة، حيث من المتوقع إصدار عقوبات بحقه.

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