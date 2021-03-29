خطة يوفنتوس تُجبر كريستيانو رونالدو على تحديد مصيره

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور نادي يوفنتوس الإيطالي، مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك بعد حديث تقارير صحفية إيطالية عن احتمالية تخلي اليوفي عنه بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في عام 2022، حيث يرغب اليوفي في التخلص من رونالدو وذلك بسبب راتبه السنوي الكبير.

كريستيانو رونالدو يُحدد مستقبله في شهر مايو

وكشفت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن رونالدو سيحدد مستقبله في شهر مايو المقبل، وذلك من أجل مساعدة اليوفي على التخطيط لمستقبل فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو قد يبقى مع اليوفي، ولكن بشرط معرفة خطط النادي لبناء فريق قوي أوروبيًا للمنافسة على الألقاب مثل دوري الأبطال الأوروبي.

رونالدو يصف عام 2020

وكان كريستيانو رونالدو، أكد على أن سنة 2020 كانت غريبة للغاية، وأثرت عليه بالسلب بسبب كمية البطولات التي فقدها اليوفي.

وتحدث رونالدو لـ شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” قائلًا: ” لقد كانت سنة غريبة حقًا، لم يرغب أحد فيها بسبب الظروف التي مر بها الفريق ومر بها العالم بسبب كورونا، لكن أعتقد أن اليوفي فاز بالدوري الإيطالي”.

وأضاف رونالدو: ” إقامة المباريات بدون جمهور، هي أمر صعب، ولكن الثقة والمثابرة والشغف هي التي تجعلني مستمر في لعب كرة القدم حتى يومنا هذا”.

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