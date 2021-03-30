خطوة تفصل النصر عن استيفاء شروط الكفاءة المالية

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن نادي النصر في طريقه لإنهاء أزمة عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية، والتي حرمته من تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات في الميركاتو الشتوي الماضي.

النصر يقترب من الحصول على شهادة الكفاءة المالية:

وأشار برنامج الحصاد الرياضي إلى أنه وفقًا لمصادره الخاصة إلى أن نادي النصر استوفى بشكل رسمي جميع شروط متطلبات الكفاءة المالية حتى شهر مارس الحالي.

وأضاف حساب البرنامج الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وتبقى شهر إبريل القادم لحصول النصر على الشهادة التي تتيح له التسجيل في فترة الانتقالات الصيفية”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد فرض على الأندية الحصول على شهادة الكفاءة المالية قبل فترتي الانتقالات، كشرط أساسي من أجل إبرام تعاقدات جديدة، وتعتمد على سداد المستحقات المالية المتأخرة سواء للاعبين أو المدربين أو للأندية أو رواتب الموظفين.

تزكية مسلي آل معمر:

على الجانب الآخر، يترقب النصراويون الانتخابات لتزكية مسلي آل معمر، حيث أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية عن استبعاد غانم المطيري وقائمته من التنافس؛ وذلك بسبب عدم إرفاق الرئيس وأعضاء قائمته إقرار المسؤولية التضامنية.

وأصبح مسلي آل معمر المُرشح الوحيد لرئاسة العالمي بقائمة مكونة من “عبدالله العمراني عضوًا، تركي المشيقح عضوًا، فيصل أبو ساق عضوًا، عبدالعزيز العمران عضوًا، محمد الشتوي عضوًا، منصور بن زومة عضوًا، معتز المزروع عضوًا”.

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