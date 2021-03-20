دراسة: الأسبرين قد يقلل من مضاعفات كورونا

المواطن - متابعه

أفادت دراسة أميركية حديثة بأن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين يومياً قد يساعد في حماية الرئتين من مضاعفات كورونا المستجد، وتقليل الحاجة إلى وضع المرضى على أجهزة التنفس الصناعي، كما يساهم في خفض معدلات الوفاة جراء الفيروس.

وقالت شبكة «CNN» الأميركية، إن الباحثين التابعين لجامعة جورج واشنطن نظروا في سجلات 412 مريضاً تم إدخالهم إلى العديد من المستشفيات الأميركية، بين مارس ويوليو 2020.

كما تلقى حوالي 24 في المائة من المرضى الأسبرين في غضون 24 ساعة من دخول المستشفى، أو في الأيام السبعة التي سبقت دخول المستشفى، في حين لم يتلقّ 76 في المائة منهم الدواء.

أهمية تناول الأسبرين للوقاية من مضاعفات كورونا

ووجد الباحثون أن استخدام الأسبرين قد ساهم في تخفيف مضاعفات كورونا خاصة تقليل الحاجة إلى وضع المرضى على أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 44 في المائة، وخفض حاجتهم للدخول إلى وحدة العناية المركزة بنسبة 43 في المائة، وقلل من خطر الوفاة جراء الفيروس بنسبة 47 في المائة.

فوائد الأسبرين

وأشار الباحثون إلى أن هذه الحبوب الرخيصة والمتاحة على نطاق واسع تتميز بشكل خاص بمنعها لتكون تجلطات الدم، ولهذا السبب يُنصح الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية بتناول قرص أسبرين كل يوم.

تأثير الأسبرين على مرضى كورونا

وقال الدكتور جوناثان تشاو، الذي شارك في الدراسة السبب في قرارنا النظر في تأثير تناول الأسبرين على مرضى كورونا هو أننا لاحظنا إصابة عدد كبير من مرضى الفيروس بجلطات الدم ومضاعفاتها، وهو الأمر الذي لطالما عُرف الأسبرين بمكافحته.

وأشار تشاو إلى أنهم ما زالوا بحاجة لتوسيع دراستهم بأخذ عينة عشوائية من أشخاص خارج المستشفيات بدلاً من الاعتماد بالكامل على سجلات طبية لمرضى تدهورت حالتهم وتم نقلهم للمستشفى.

وسبق أن توصلت دراسات أخرى إلى نتائج مماثلة فقد نظرت إحدى الدراسات، التي نُشرت في مجلة «بلوس وان» العلمية، في البيانات الصحية لأكثر من 30 ألف مسن أميركي مصاب بـ كورونا، ووجدت أن أولئك الذين تناولوا الأسبرين بالفعل كان لديهم نصف خطر الوفاة بـ كورونا مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوه.

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