دينامو زغرب يُطيح بـ توتنهام من الدوري الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة دينامو زغرب ضد توتنهام هوتسبير التي أُقيمت على ملعب “ماكسيمير ستاديون”، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بتحقيق الفريق الكرواتي لمفاجأة كبرى والفوز بثلاثية دون رد.

دينامو زغرب ضد توتنهام

وبدأت مباراة دينامو زغرب ضد توتنهام هوتسبير بشكل سريع، وضغط الفريق الكرواتي منذ الدقائق الأولى، حيث أطلق لاعبه ميسلاف أورسيتش تسديدة قوية عند الدقيقة الثانية، إلا أن حارس المرمى لوريس أمسك بها.

وجاء الظهور الأول للاعبي السبيرز الهجومي عند الدقيقة 28، عندما مرر ديلي كرة بينية للاعب لاميلا، ليطلق تسديدة قوية، ولكنها اصطدمت بقدم المدافع كاثرين لتخرج إلى ركلة ركنية، وكاد الفريق الكرواتي أن يسجل عند الدقيقة 35 من تسديدة ماير.

دينامو زغرب ينتفض بثلاثية

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، انتفض لاعبو دينامو زغرب وشك خطورة كبيرة على مرمى توتنهام هوتسبير، ولعب آدمي رأسية عند الدقيقة 53، ولكن لوريس أمسكها، قبل أن ينجح الفريق الكرواتي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 62.

وأطلق أورسيتش تسديدة صاروخية لتهز الشباك، وضغط السبيرز ومرر مورا كرة للاعبه لو سيلسو ليسدد الكرة، ولكنها اصطدمت بالدفاع، وأمسكها الحارس، ونجح اللاعب ذاته في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 83 من تسديدة مباشرة.

وكاد هاري كين أن يُقلص الفارق عند الدقيقة 85 من عرضية متقنة للاعب غاريث بيل، إلا أن ليفاكوفيتش تألق وأبعدها، لينتهي الوقت الأصلي من مباراة دينامو زغرب ضد توتنهام بتقدم أصحاب الأرض بثنائية نظيفة، وهي نفس نتيجة مواجهة الذهاب لصالح السبيرز.

ومع بداية الوقت الإضافي، كاد ليوفاتش بلوريس أن يهز الشباك، ولكن مرت كرته بجوار القائم، وأطلق بيل تسديدة قوية عند الدقيقة 102 لتمر خارج المرمى، قبل أن يحرز أورسيتش الهدف الثالث عند الدقيقة 106 بعد تلاعبه بلاعبي السبيرز ويطلق صاروخية.

وضغط السبيرز بحثًا عن تسجيل هدف، إلا أنه لم ينجح، لتنتهي مباراة دينامو زغرب ضد توتنهام هوتسبير بفوز الفريق الكرواتي بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين، وتأهله إلى الدور التالي من الدوري الأوروبي.

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