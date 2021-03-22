رئيس بولندا يمنح ليفاندوفسكي وسام “بولونيا ريستيتوتا”

المواطن - محمد سمعه

منح الرئيس البولندي أندريه دودا، مواطنه روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني وسام ” بولونيا ريستيتوتا” وهو واحد من أعلى الأوسمة في بولندا.

وجاء التكريم وفقًا لما ذكرته وسائل إعلامية بولندية، بسبب مجهودات النجم البولندي في الترويج لبلاده بشكل مميز عن طريق الرياضة وكرة القدم، حيث تم منحه الوسام في القصر الرئاسي البولندي بالعاصمة وارسو.

النجم البولندي أفضل لاعب بالعالم عن عام 2020

وكان النجم البولندي نال جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم عن عام 2020، للمرة الأولى في مسيرته، وذلك بعد أن نجح في قيادة بايرن ميونخ للفوز بـ الدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني والسوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية.

كما أن روبيرت ليفاندوفسكي شارك مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا، حيث ودع منتخب بولندا البطولة من الدور الأول.

ليفاندوفسكي يُبدع مع بايرن ميونخ

يذكر أن نجم بايرن ميونخ كان أحرز “هاتريك” في شباك شتوتجارت أول أمس السبت وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الألماني، حيث فاز البايرن على شتوتجارت برباعية دون رد في مباراة أُقيمت على ملعب أليانز أرينا معقل البايرن.

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