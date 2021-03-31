رجل حاول حرق أطفاله الخمسة بالعراق 

المواطن- متابعة

حاول شخص حرق أطفاله الخمسة بمادة البنزين في العراق، ثم التخلص من حياته بنفس الطريقة، وذلك قبل أن تلقي الشرطة عليه، وتتمكن من إنقاذ الأطفال.

بداعي الفقر والعجز

ونقل موقع سكاي نيوز عن مصدر في الشرطة العراقية إن دافع الرجل وراء القيام بهذا الفعل الشنيع والمحزن في آن واحد هو إنقاذهم من الفقر لأنه كان عاجزًا عن تأمين احتياجاتهم اليومية من مأكل وملبس.

وذكر المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق المعمول به في القانون.

سلسلة من الجرائم مؤخرًا في العراق

ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة من الجرائم، التي ارتكبت في عدد من محافظات العراق، ففي فبراير الماضي، كشفت شرطة ميسان عن ثلاث جرائم مروعة شهدتها المحافظة، وهي حالات خنق أب لأطفاله الثلاثة، وأخ لأختيه، فضلاً عن حرق منتسب في الشرطة بمادة البنزين على يد ابنه.

وفي أكتوبر الماضي، هزت جريمة بشعة الرأي العام في العراق بعدما وثقت كاميرا للمراقبة سيدة تقوم بإلقاء طفليها في نهر دجلة، بعد أن تجردت من مشاعر الإنسانية.

شارك الخبر







شارك الخبر