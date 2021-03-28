رحيل ميسي يضمن قدوم روميلو لوكاكو لـ برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي؛ وذلك لتدعيم صفوفه الهجومية بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتأتي رغبة البارشا بضم لوكاكو بسبب رحيل اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز، المنضم لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، كذلك لم ينجح اللاعب الدنماركي مارتين برايثوايت في إقناع المدرب الهولندي رونالد كومان بقدراته.

ميسي يُعطل انضمام روميلو لوكاكو

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية إن رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي سيجعل لوكاكو يُرحب بالقدوم لبرشلونة، خاصة أن اللاعب البلجيكي يرفض اللعب للبارشا في ظل وجود ميسي.

وأكدت الصحيفة على أن برشلونة سيعاني الأمرين لإقناع إنتر ميلان بالتفريط في روميلو لوكاكو.

وجهتان أمام ميسي !

وكان اسم ميسي ارتبط بالرحيل عن برشلونة والانتقال إما لمانشستر سيتي الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان لوكاكو انضم لنادي إنتر ميلان قادمًا من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما سبق له اللعب في صفوف أندرلخت البلجيكي وإيفرتون وتشيلسي في إنجلترا.

ويشارك لوكاكو صاحب الأصول الكونغولية حاليًا مع المنتخب البلجيكي في تصفيات كأس العالم 2022.

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