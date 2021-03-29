رسالة حمدالله لجماهير النصر بعد قرار العودة للملاعب

المواطن - محمد سمعه

وجه اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر، رسالة لجماهير العالمي وذلك بعد قرار وزارة الرياضة بالسماح للجماهير بالعودة للملاعب بنسبة 40%.

ماذا قال حمدالله لـ جماهير النصر ؟

ونشر النجم المغربي مقطع فيديو لجماهير النصر، وهي تردد اسمه في إحدى المباريات عبر خاصية Story في موقع “الإنستجرام” وعلق قائلًا: ” ما هذا الإحساس”.

وبعد هذا القرار، سيخوض النصر مباريات “الرائد 20 مايو، الوحدة 25 مايو،الاتحاد 30 مايو” بحضور جماهيري نسبته 40% من سعة الملعب.

الشروط المطبقة لعودة الجماهير

جدير بالذكر أن رجاء الله السلمي وكيل وزارة الرياضة للإعلام، كشف عن الشروط المطبقة من أجل عودة الجماهير للملاعب الرياضية خلال الفترة المقبلة.

وعلق السلمي قائلًا في تصريحات لـ برنامج “رياضة ميديا” المذاع على القناة الرياضية السعودية: “قرار السماح بدخول الجماهير يجسد الواقع الذي تعيشه المملكة، والذي أتى بعد موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا”.

وأضاف رجاء الله السلمي: “عودة الجماهير تشترط الحصول على حالة “محصن”من خلال تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية بالملعب، مثل ارتداء الكمامات والحرص على مسافة التباعد الاجتماعي”.

سوف تُستأنف مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الثامن من إبريل المقبل، بمباريات الجولة الـ25، بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

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