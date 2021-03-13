رسالة مدرب الاتحاد تُهدد الهلال والشباب بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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أرسل البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي الاتحاد، رسالة تهديد غير مباشرة لناديي الهلال والشباب، حول القدرة على التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

ويتواجد العميد حاليًّا بالمركز الثالث برصيد 41 نقطة، بعد الفوز على الشباب في الجولة الـ23 حيث أصبح الفارق بين العميد وناديي الهلال والشباب المتصدرين 4 نقاط فقط.

الاتحاد سينافس الهلال والشباب حتى النهاية:

وأكد كاريلي مدرب العميد في تصريحاته لشبكة Espn الرياضية أن العميد قادر على منافسة الهلال والشباب والوصول للمركز الأول من أجل التتويج بـ الدوري.

تُعد هذه الرسالة، رسالة تهديد وتحذير لـ الهلال والشباب من أن فقدان أي نقاط في الجولات المتبقية من الدوري، مع تألق الاتحاد بالفترة الحالية وتحقيقه لنتائج إيجابية في 15 مباراة بدون أي هزيمة تعني صعود العميد للمركز الأول والبقاء فيه حتى التتويج باللقب.

وأشار كاريلي إلى أنه سيدرس كل نقاط الضعف في الخصوم، وذلك من أجل تحقيق مزيد من الانتصارات بالفترة المقبلة.

المباريات المقبلة لـ الهلال والشباب والعميد:

وسيواجه العميد بالجولة الـ24 من الدوري، فريق الرائد، بينما يلعب الهلال مع القادسية، وسيلعب الشباب مع التعاون، وجميع المباريات تُقام يوم السبت المقبل.

ويسير الاتحاد بشكل جيد في بطولة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما تأهل لنهائي البطولة العربية، بعد التعاقد مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي.

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