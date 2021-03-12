كيف تتصرف إدارة الاتحاد بعد ظهور أزمة تُهدد بخصم نقاط ؟

المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، على موعد مع أزمة جديدة ظهرت للفريق، بعد النتائج الإيجابية التي حققها مؤخرًا، ودخوله في المنافسة.

وكان العميد حقق الفوز على الشباب بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُعلن عن دخوله كمنافس على لقب الدوري مع الهلال والشباب.

تفاصيل الأزمة الجديدة ضد الاتحاد:

ولكن ظهرت أزمة جديدة تُهدد الفريق؛ وذلك بسبب المستحقات المتأخرة من النادي لمصلحة نادي القادسية وهي المتعلقة بصفقة اللاعب هارون كمارا بحسب ما ذكرته صحيفة “اليوم”.

وأضافت، أن نادي القادسية خاطب لجنة الانضباط، من أجل تطبيق اللائحة على الاتحاد بعد أن تخلف عن تسديد 11 مليون ريال، وهي قيمة المستحقات المتبقية في صفقة كمارا، مما يعني أن العميد مُهدد بخصم نقاط منه.

خيار أصعب ستتجه له الإدارة:

الآن وبعد ظهور هذه الأزمة وفي ظل معاناة العميد ماليًّا، سيكون أمام الإدارة خيارًا صعبًا ربما تتجه له وهو تقليل المكافآت المالية التي تُمنح للاعبي العميد بعد تحقيق كل فوز، خاصة أن خزينة النادي أصبحت مرهقة حاليًّا بسبب قصة المستحقات المتبقية لنادي القادسية.

وكان الناقد الرياضي جمال عارف انتقد مؤخرًا، الحارس فواز القرني بسبب إحراجه لـ أنمار الحائلي وطلبه الحصول على مكافأة قدرها 50 ألف ريال بعد الفوز على الشباب، مضيفًا أن الحارس لم يشارك في المباريات ومع ذلك يطلب الحصول على 50 ألف كـ مكافأة.

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