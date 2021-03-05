رسالة نارية من الهريفي لـ حسين عبدالغني بعد التعادل

وجه فهد الهريفي، نجم النصر السابق، رسالة نارية لـ حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بالعالمي، وذلك بعد التعادل مع الاتفاق بهدف لكل فريق.
مهمة حسين عبدالغني بعد التعادل مع الاتفاق:
وغرد الهريفي عبر حسابه في “تويتر” عقب لقاء الاتفاق قائلًا: “منذ البداية، دفعنا سبب الفوضى في التكتيك والتشكيل، على حسين عبدالغني، أن يُصحح الأخطاء ويُقوّم العمل، وجود لاجامي، وعبدالفتاح عسيري وعودة حمدالله، مطلوبة من أجل الكأس، جونز لديه مشكلة، في توقيت الخروج الصحيح”.
وتابع الهريفي: “أيضًا المبالغة في مهام لاعبين الوسط، ندفع ثمن التسجيل، بعدم المساندة، والكثافة العددية في منطقة الـ18”.
وكان انتهى الشوط الأول من مباراة الفريقين، بتقدم الاتفاق بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم في الدمام.
النصر يتعادل للجولة الثانية على التوالي:
وباغت المغربي وليد أزارو، مهاجم الاتفاق لاعبي العالمي، مُحرزًا الهدف الأول لفارس الدهناء بالدقيقة الثانية مع بداية المباراة.
وتلقى أزارو تمريرة مميزة من التونسي نعيم سليتي، ليتمكن من إحراز الهدف الأول، بعد مراوغة ممتازة لحارس العالمي، الأسترالي برادلي جونز.
وفي الشوط الثاني، تمكن المدافع عبدالإله العمري، من إعادة فريقه النصر في مباراة الاتفاق بإحراز هدف التعادل، وذلك بعد تأخر العالمي في النتيجة بالشوط الأول.
وسجل العمري الهدف من ضربة رأسية، بعد عرضية متقنة من اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز بالدقيقة الـ57 من عمر المباراة.
وأهدر فريق النصر، بعد ذلك فرصة إحراز الهدف الثاني، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي الاتفاق.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد العالمي 30 نقطة، بينما أصبح رصيد الاتفاق 31 نقطة في المركز السادس.
وقبل مباراة الاتفاق والعالمي، كان أصفر العاصمة تعادل مع فريق أبها بنتيجة هدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أما الاتفاق، فخسر من نادي التعاون بثلاثية دون رد بالجولة الماضية في دوري المحترفين.
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