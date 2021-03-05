رسالة نارية من الهريفي لـ حسين عبدالغني بعد التعادل

المواطن - محمد سمعه

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وجه فهد الهريفي، نجم النصر السابق، رسالة نارية لـ حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بالعالمي، وذلك بعد التعادل مع الاتفاق بهدف لكل فريق.

مهمة حسين عبدالغني بعد التعادل مع الاتفاق:

وغرد الهريفي عبر حسابه في “تويتر” عقب لقاء الاتفاق قائلًا: “منذ البداية، دفعنا سبب الفوضى في التكتيك والتشكيل، على حسين عبدالغني، أن يُصحح الأخطاء ويُقوّم العمل، وجود لاجامي، وعبدالفتاح عسيري وعودة حمدالله، مطلوبة من أجل الكأس، جونز لديه مشكلة، في توقيت الخروج الصحيح”.

وتابع الهريفي: “أيضًا المبالغة في مهام لاعبين الوسط، ندفع ثمن التسجيل، بعدم المساندة، والكثافة العددية في منطقة الـ18”.

وكان انتهى الشوط الأول من مباراة الفريقين، بتقدم الاتفاق بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم في الدمام.

النصر يتعادل للجولة الثانية على التوالي:

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