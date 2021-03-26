رسميًّا .. النصر يُعلن انتهاء فترة الترشح للرئاسة وعضوية مجلس الإدارة

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن غلق فترة الترشح على رئاسة وعضوية مجلس الإدارة بالنادي، مع غلق طلبات الانضمام للعضوية للتصويت بالجمعية العمومية.

النصراويون ينتظرون الرئيس الجديد:

ويذكر أنه لا يوجد صوت يعلو حاليًّا فوق صوت معرفة الرئيس الجديد للعالمي، وذلك بعد حل مجلس إدارة صفوان السويكت، بقرار من وزارة الرياضة يوم الأحد الماضي.

وقال القانوني خالد أبو راشد في تصريحات لـ برنامج “سوالف رياضية” المذاع على قناة 24 الرياضية: إن من شروط الترشح لرئاسة النادي التوقيع على إقرار بتحمل الالتزامات المالية.

وأضاف أبو راشد أن مجلس الإدارة ورئيس النادي الجديد لـ النصر سيكونان ملزمين بتحمل الالتزامات المالية بشكل ضمني، مضيفًا أن هذا الشرط يجب على وزارة الرياضة أن تُفصله لأنه غير واضح، إذا ما كان الأمر ينطبق على الالتزامات المالية القديمة أم الالتزامات المالية المستقبلية.

النادي يكشف خريطة عمله بعد غلق فترة الترشح:

يذكر أن العالمي نشر عصر اليوم الجمعة، خريطة عمل النادي في الأسبوع المقبل بعد غلق فترة الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

جدير بالذكر أن العالمي بدأ يستفيق ويُحقق النتائج الإيجابية، وذلك بعد الفوز على نادي الباطن بسباعية دون رد بالجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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