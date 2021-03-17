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رصد 14464 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الرياض
نفذت الإمارة أكثر من 31033 جولة رقابية

رصد 14464 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الرياض

2021/03/17
الساعة 5:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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رصد 14464 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الرياض الرياض العاصمة
المواطن - الرياض

أعلنت إمارة منطقة الرياض عن رصد (14464) مخالفة للإجراءات الاحترازية في المنطقة من خلال أكثر من (31033) جولة رقابية.

رصد المخالفين: 

واطلع أمير الرياض فيصل بن بندر على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في الإمارة، حيث بلغ عدد الجولات الرقابية المنفذة أكثر من 31033 رصد خلالها 14464 مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية وإغلاق 13 منشأة.

توجيه من أمير الرياض: 

كما وجه أمير الرياض بمشاركة عضو من وزارة البيئة والمياه والزراعة في غرفة العمليات كونها الجهة المسوؤلة عن تنظيم المخيمات وضرورة تكثيف الجولات الرقابية ورصد المخالفين.

 

 


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