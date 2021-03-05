رقم سلبي يُلاحق الأهلي ضد ضمك بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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يُعاني الأهلي من تذبذب الأداء والنتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يزيد صعوبة مباراته ضد ضمك اليوم.

الأهلي يُعاني على ملعبه

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي آخر 3 مباريات خاضها على ملعبه خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لم يتعادل في 4 مواجهات متتالية على أرضه منذ عام 2013.

وتراجعت نتائج الأهلي قبل مباراة ضمك، حيث حقق فوزًا واحدًا آخر 6 مباريات خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعادل إيجابيًا مع الباطن، الاتحاد والعين، وخسر ضد الشباب والفيصلي، وكان فوزه الوحيد أمام الوحدة.

الراقي يواجه ضمك

ويلعب الراقي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.

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