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رقم سلبي يُلاحق الأهلي ضد ضمك بدوري محمد بن سلمان
قبل مباراتهما في الجولة الـ22

رقم سلبي يُلاحق الأهلي ضد ضمك بدوري محمد بن سلمان

2021/03/05
الساعة 1:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رقم سلبي يُلاحق الأهلي ضد ضمك بدوري محمد بن سلمان جانب من مباراة سابقة - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

يُعاني الأهلي من تذبذب الأداء والنتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يزيد صعوبة مباراته ضد ضمك اليوم.

الأهلي يُعاني على ملعبه

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي آخر 3 مباريات خاضها على ملعبه خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لم يتعادل في 4 مواجهات متتالية على أرضه منذ عام 2013.

الأهلي ضد ضمك
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وتراجعت نتائج الأهلي قبل مباراة ضمك، حيث حقق فوزًا واحدًا آخر 6 مباريات خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعادل إيجابيًا مع الباطن، الاتحاد والعين، وخسر ضد الشباب والفيصلي، وكان فوزه الوحيد أمام الوحدة.

النادي الأهلي السعودي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

الراقي يواجه ضمك

ويلعب الراقي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.


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