ركلة جزاء تُنقذ ميلان من الخسارة ضد أودينيزي

المواطن - محمد سمعه

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سقط الفريق الكروي الأول في نادي ميلان في فخ التعادل الإيجابي، ضد نادي أودينيزي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

أحداث مباراة ميلان وأودينيزي:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء باهت من قبل لاعبي الروسونيري حيث تأثر الفريق بغياب العديد من عناصره مثل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والجزائري إسماعيل بن ناصر والتركي هاكان تشالهانوجلو بسبب الإصابة.

وخلال الشوط الأول لم ينجح أي من الفريقين في إحراز الأهداف، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تمكن أودينيزي من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب رودريجو بيساو من ضربة رأسية بالدقيقة الـ68، ثم وبعد معاناة تمكن ميلان من إحراز الهدف الأول له من ركلة جزاء بالدقيقة الـ95 نفذها الإيفواري فرانك كيسي بنجاح شديد.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الروسونيري 53 نقطة بالمركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن نادي الإنتر المتصدر، أما رصيد أودينيزي فأصبح 29 نقطة بالمركز الحادي عشر.

الروسونيري يُعاني في آخر 4 مباريات:

وكان ميلان حقق فوزًا وحيدًا في مبارياته الـ4 الأخيرة، لتشهد الفترة الحالية، تراجعًا في نتائج الفريق، منذ أن كان في الصدارة ثم تنازل عنها لجاره الإنتر.

يذكر أن لقاء الروسونيري وأودينيزي، كان أُقيم على ملعب السان سيرو معقل الروسونيري.

يذكر أن ميلان كان سقط أمام جاره الإنتر الأحد قبل الماضي، بثلاثية دون رد في الدوري الإيطالي، حيث سجل للإنتر، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدفين واللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو هدفًا.

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