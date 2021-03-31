ريجيكامب مدربًا لـ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أعلنت إدارة الأهلي- قبل قليل- عن التعاقد مع الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني السابق لـ الوصل الإماراتي لتدريب الراقي لمدة 3 أشهر حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

مسيرة مدرب الأهلي الجديد:

وكان ريجيكامب بدأ مسيرته التدريبية بعام 2010، حيث درب مجموعة من الأندية أبرزها فريق ستيوا بوخارست الروماني خلال الفترة من 2012 حتى 2014، حيث نجح بقيادة الفريق لحصد لقب الدوري المحلي مرتين كما حقق لقب السوبر الروماني بعام 2013، كما فاز بجائزة أفضل مدرب في رومانيا.

كما نجح ريجيكامب في الوصول مع الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا موسم 2014، كما نجح أيضًا في تحقيق 3 بطولات مع فريق الوحدة الإماراتي، وهي بطولة كأس السوبر الإماراتي وكأس الخليج العربي، فيما كانت آخر محطاته التدريبية مع فريق الوصل الإماراتي.

ريجيكامب خلفًا لـ فلادان:

وجاء تعيين ريجيكامب مدربًا بعد إقالة فلادان ميلويفيتش بسبب سوء النتائج التي حققها الراقي، وكان آخرها الخسارة من نادي الفتح بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، عانى من النتائج السلبية تحت قيادة فلادان، حيث خسر 5 مرات متتالية في الدوري وودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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