ريجيكامب مدربًا للأهلي لـ3 أشهر

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، قد توصلت لاتفاق رسمي مع المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

ريجيكامب مدربًا للأهلي:

وأعلن حساب العربية رياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن تعاقد النادي الأهلي رسميًّا مع مدرب نادي الهلال السابق، ريجيكامب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 أشهر.

وكانت إدارة مؤمنة قد قررت إنهاء علاقته مع ميلويفيتش بالتراضي، وتكليف يوسف عنبر بقيادة الفريق، إلا أن لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم منعته من الاستعانة به، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برباعية مقابل هدف ضد نظيره الفتح في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواصل نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار غضب جماهيره.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة من 24 مباراة.

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