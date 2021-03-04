ريمونتادا خيالية تُنهي مباراة برشلونة وإشبيلية بثلاثية للبارشا

المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بفريق البارشا، ريمونتادا خيالية في مباراة برشلونة وإشبيلية في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بالفوز بثلاثية دون رد على الفريق الأندلسي، ليصعد لنهائي كأس ملك إسبانيا.

أحداث مباراة برشلونة وإشبيلية

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط كبير من لاعبي برشلونة، حيث سجل اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي الهدف الأول للبارشا بالدقيقة الثانية عشرة، بعد مجهود رائع.

وحاول الفريق الأندلسي، العودة خلال أحداث الشوط الأول، ولكن دون فائدة، لينتهي النصف الأول من اللقاء، بتقدم برشلونة بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني من مباراة برشلونة وإشبيلية، تمكن البارشا وبعد معاناة من إضافة الهدف الثاني، عبر اللاعب جيرارد بيكيه بالدقيقة التسعين، ثم بعدها بـ خمس دقائق تمكن اللاعب الدنماركي مارتين برايثوايت من إحراز الهدف الثالث لـ برشلونة بالدقيقة الـ95.

وكان لقاء الذهاب بين برشلونة وإشبيلية، انتهى بفوز إشبيلية بثنائية دون رد، ليفوز برشلونة في مباراة الإياب بثلاثية دون رد ويصعد للنهائي بثلاثية مقابل هدفين، في مجموع المباراتين.

البارشا ينتظر الفائز من ليفانتي وأتلتيك بيلباو

وبعد نهاية مباراة برشلونة وإشبيلية، سيواجه البارشا في النهائي الفائز من مواجهة أتلتيك بيلباو وليفانتي، حيث تُقام مواجهة الإياب بين الفريقين اليوم الخميس.

وسيلعب برشلونة، بعد التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا، ضد فريق أوساسونا بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

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