زلة لسان خطيرة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي!

المواطن- متابعة

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شهدت جلسة أداء اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، لحكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أمام مجلس النواب في طبرق الكثير من البلبلة والمقاطعة، لكن أبرز ما شهدته الجلسة التاريخية زلة لسان نائب رئيس الحكومة حسين عطية عبدالحفيظ القطراني خلال أدائه اليمين.

وقال القطراني: أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أظل مخلصاً لأهداف (ثورة الفاتح من سبتمبر)، ليلتقط الخيط مرة أخرى ويصحح ضاحكاً لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير.

الضجيج يملأ القاعة

وعقب زلة اللسان هذه، ضجت القاعة بالضجيج، حتى طلب رئيس الجلسة الهدوء لاستكمال أداء أعضاء الحكومة للقسم القانوني.

ثورة سبتمبر وفبراير

وكانت ثورة سبتمبر هي تلك التي قادها الرئيس الراحل معمر القذافي في الأول من سبتمبر عام 1969، أما ثورة 17 فبراير 2011 فهي التي أنهت حكمه وحياته.

الحكومة تؤدي القسم

كما أدى رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة الذي يتعين عليه إدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر، اليمين اليوم الاثنين بعد أكثر من شهر على تعيينه في إطار عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من الفوضى المستمرة منذ عشر سنوات.

وكان المجلس الرئاسي، أدى في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بمقرها في طرابلس.

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