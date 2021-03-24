سامسونغ تطرح جيلها الأحدث من الشاشات الإلكترونية

المواطن- متابعة

أعلنت شركة سامسونغ عن مجموعة جديدة من الشاشات الإلكترونية المتطورة التي حصلت على مواصفات متنوعة تلبي احتياجات مختلف المستخدمين.

نماذج سامسونغ من الشاشات الإلكترونية الجديدة

ومن أبرز الشاشات التي استعرضتها الشركة هي نموذج S80UA بمقاس 27 بوصة الذي يتمتع بمحور قابل للإمالة بزوايا مختلفة، فضلًا عن احتوائه على منافذ USB لوصله مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية، ومنفذ DisplayPort 1.2، ومنفذ HDMI 2.0.

وضمت سلسلة S8 شاشة أخرى بنفس المقاس، وشاشة S80A بمقاس 32 بوصة بدقة عرض (3840/2160) بوصة، وكل هذه الشاشات لديها استجابة سريعة جدًا ما يجعلها مناسبة للمصممين ومحبي الألعاب الإلكترونية.

أما السلسلة الثانية S7 من المجموعة الجديدة فضمت شاشتين بمقاس 27 بوصة، وشاشة بمقاس 32 بوصة بدقة عرض ممتازة أيضا.

والسلسلة الثالثة S6 ضمت ستة نماذج بمقاسات تتراوح ما بين 24 و34 بوصة، تتمتع بدقة عرض تعادل (2560/1440) بيكسل، وتدعم تقنيات HDR10.

تقنيات تحمي أعين المستخدمين

وتتميز جميع شاشات سامسونغ الجديدة بدعمها لتقنيات تحمي أعين المستخدمين من إشعاعات اللون الأزرق الضارة، وتقنيات Adaptive Picture Eye Care التي تضبط معدلات السطوع تبعا لإضاءة المكان المحيط بالشاشة، وزاوية عرض تعادل 178 درجة، فضلًا عن تقنيات Eco Saving Plus التي توفر استهلاك الطاقة.

شارك الخبر







شارك الخبر