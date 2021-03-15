سبب إقامة مباراة الوحدة وأبها اليوم بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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تنطلق اليوم الاثنين، مباراة واحدة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يلعب الوحدة مع أبها ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر المسابقة.

وقُدمت المباراة لتُقام اليوم، وذلك بسبب مشاركة فرسان مكة في ملحق دوري أبطال آسيا في السابع من أبريل المقبل، حيث يواجه فريق القوة الجوية العراقي.

موعد مباراة الوحدة وأبها

وستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة و 10 دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية “الشرائع” بمكة المكرمة.

وكان الوحدة خسر من نادي الهلال بالجولة الـ23 بنتيجة رباعية مقابل هدفين يوم الخميس الماضي، بينما خسر أبها من التعاون بهدف دون رد في الجولة ذاتها.

ترتيب الفريقين دوريًا

يذكر أن فرسان مكة يحتلون حاليًا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد نادي أبها في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.

ويسعى فرسان مكة لإنهاء الموسم الحالي في مركز جيد وسط جدول الدوري أو قريبًا من المربع الذهبي، خاصة أن الفريق يتواجد في مركز حاليًا يؤدي للهبوط لدوري الدرجة الأولى، وهو الأمر الذي يخشاه فريق أبها أيضًا، القريب من المراكز المؤدية للهبوط، كونه يحتل حاليًا المركز الثاني عشر.

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