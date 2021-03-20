سبب تراجع برشلونة عن ضم هالاند

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني سيتراجع عن المفاوضات مع بوروسيا دورتموند الألماني، لضم نجمه النرويجي الشاب إيرلينج هالاند.

وقالت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” اليوم الجمعة: إن البارشا أصبح لا يفكر في التفاوض لضم هالاند بسبب دخول ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي في الصفقة، المتوقع رفع قيمتها إلى 150 مليون يورو.

جائحة كورونا تُجبر برشلونة على التراجع:

وبسبب ظروف البارشا المالية الصعبة، نتيجة جائحة كورونا، فإن الصحيفة أشارت إلى أن النادي الكتالوني سيتراجع عن ضم هالاند لهذا السبب.

ويملك هالاند شرطًا جزائيًّا في عقده مع بوروسيا دورتموند يسمح له بالرحيل في صيف 2022 مقابل 75 مليون يورو.

وعد تشيلسي لـ توخيل لضم هالاند:

وقبل تراجع برشلونة عن الصفقة، كان الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي كشف عن وعده للمدرب الألماني توماس توخيل، لضم النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب ومهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ويمر البلوز بفترة جيدة من ناحية النتائج والمستوى الفني، منذ تولي المدرب توخيل القيادة الفنية للفريق خلفًا للإنجليزي فرانك لامبارد.

وقالت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية: إن مالك البلوز وعد توخيل أنه في حال تأهل البلوز لدوري أبطال أوروبا موسم 2021/ 2022 فسوف يُنفق الملايين لضم هالاند من دورتموند.

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