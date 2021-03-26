سبب تغيير راموس في مباراة إسبانيا واليونان

المواطن - مروة نبيل

كشف مدرب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، لويس إنريكي سبب تغيير سيرجيو راموس بعد نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة لاروخا ضد اليونان.

تعادل إسبانيا واليونان

ولعبت إسبانيا واليونان، مساء أمس الخميس، على ملعب “نويفو لوس كارمينيس”، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وانتهت بالتعادل الإيجابي.

وبدأ منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم المباراة بشكل سريع، ونجح ألفارو موراتا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 33، قبل أن تتمكن اليونان من التعادل عن الدقيقة 57 من ركلة جزاء سددها أنستاسيوس باكاسيتاس بنجاح.

سبب تغيير راموس

وعلق لويس إنريكي على استبدال قائد المنتخب قائلًا: “سيرجيو راموس لم يتعرض لأي إصابة تمنعه من مواصلة المباراة أمام منتخب اليونان الأول لكرة القدم”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “راموس في حالة رائعة. تحدثنا عن الأمر وقررنا مسبقًا أنه سيخوض الشوط الأول فقط لأنه لم يكن يلعب مع فريقه قبل الانضمام للمنتخب”.

وعن مدى جاهزية راموس لمباريات المنتخب المقبلة، علق لويس إنريكي قائلًا: “سيرجيو مستعد للمشاركة في المباراتين المقبلتين بشكل كامل”.

ويسعى منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم لاستعادة الانتصارات، لمصالحة جماهيره وحسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 مبكرًا، حيث تنتظره مباراة صعبة ضد جورجيا، الأحد المقبل، ثم يواجه كوسوفو، يوم الأربعاء.

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