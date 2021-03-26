سرور: أمر ينقص عبدالإله العمري ليكون الأفضل

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور بمستوى نجم العالمي عبدالإله العمري هذا الموسم، مؤكدًا أنه ينقصه أمر واحد فقط ليكون من أفضل المدافعين السعوديين.

سرور يُشيد بـ عبدالإله العمري

وقال سرور: “انتهى عصر المدربين صناع النجوم القادرين على إدخال وتعديل بعض اللمسات حتى يكون لاعبًا مكتملًا.. ولكن عبدالإله العمري نجم يحتاج مدربًا من فئة هؤلاء المدربين لأنه أفضل اللاعبين ارتقاءً للتسجيل بالرأس”.

وتابع النجم النصراوي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وتمنيت أن يتوجها بمتابعة العرضيات أثناء الهجمة للتسجيل ومتى ما نجح سيكون له شأن كبير بين مدافعي المملكة”.

العمري يخطف الأنظار

وظهر عبدالإله العمري بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ونجح في الحصول على جائزة أفضل لاعب واعد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لشهر مارس.

كما شارك العمري في مباراة السعودية ضد الكويت الودية بالأمس، ونال إشادة كبيرة على مستواه، خاصة أنه نجح في تسجيل هدف الفوز برأسية رائعة بعد دقيقة من مشاركته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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