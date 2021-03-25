ميكالي ومبولحي والعمري الأفضل في مارس بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، عن الفائزين بجوائز الأفضلية لشهر مارس، وجاء في مقدمتهم مدرب فريق الهلال، البرازيلي روجيرو ميكالي.

ميكالي أفضل مدرب

وحصد روجيرو ميكالي جائزة أفضل مدير فني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل لافت تحت قيادته، واستعادته لصدارة الترتيب.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 3 مباريات خلال شهر مارس، وفاز فيهم جميعًا، حيث تغلب على الرائد بهدفين مقابل هدف، الوحدة بنتيجة 4/2، والقادسية بهدف نظيف، ليتصدر الترتيب رصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب.

الأفضل في شهر مارس

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن اختيار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، الجزائري فاروق شافعي كأفضل لاعب في شهر مارس، بعدما خطف الأنظار في المباريات الأخيرة، وبات أول مدافع يسجل هاتريك.

وتوج حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الجزائري رايس مبولحي بجائزة أفضل حارس في شهر مارس، حيث لعب دورًا بارزًا في تحسن نتائج فريقه، ليحتل المركز السادس برصيد 35 نقطة.

واختارت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالإله العمري كأفضل لاعب واعد هذا الشهر، نظرًا لظهوره بشكل مميز مع العالمي، ومساهمته في تقدمه إلى المركز الخامس.

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