سر تألق تشيلسي دفاعيًا مع توخيل

المواطن - مروة نبيل

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يُقدم تشيلسي بقيادة المدير الفني الألماني توماس توخيل مستوى مميزًا على الصعيد الدفاعي خلال منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي.

تشيلسي يتألق دفاعيًا

وبات توخيل أول مدير فني ينجح في الخروج بشباك نظيفة خلال أول 5 مباريات على ملعبه في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد فوز تشيلسي على إيفرتون بالأمس.

واستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي هدفين فقط، واحد منهم بالخطأ في مرماه، خلال 11 مباراة لم يُهزم فيها في جميع المسابقات منذ تعيين توخيل بدلًا من المدير الفني فرانك لامبارد شهر يناير الماضي.

وعن سر التألق الدفاعي للبلوز، لفت توخيل إلى أن السبب في ذلك يعود إلى ثقة وشجاعة اللاعبين، مضيفًا: “يتعلق الأمر بمبادئ ويتعلق بالشعور بالثقة وبأن خط الدفاع يؤمّن الفريق في حال التقدم إلى الأمام”.

وأضاف المدير الفني الألماني قائلًا: “هذا مستوى مميز من الدفاع في الوقت الحالي من المجموعة، وبكل تأكيد هم متحمسون للقتال وعدم منح الفرص للمنافس لأن هذا الأمر يمنح شعورًا جميلًا وثقة في النفس”.

وأجرى توخيل العديد من التغييرات في التشكيلة الأساسية لفريق تشيلسي، وتبادل مراكز اللاعبين، وعلق قائلًا: “لا يتعلق الأمر فقط بالخروج بشباك نظيفة والتكتل الدفاعي أمام المرمى، هذا أسلوب محدد في الدفاع ونحن نحاول الدفاع بأكبر شكل متقدم ممكن للاستحواذ على الكرات العالية عند ردها… يتعلق الأمر بالثقة ويتعلق بالشجاعة”.

البلوز يتجاوز عقبة إيفرتون

ولعب تشيلسي ضد إيفرتون، مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق البلوز لفوز هام بهدفين دون رد، سجلهما؛ بن جودفري بالخطأ في مرماه، وجورجينيو من ركلة جزاء.

ورفع البلوز رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 4 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون صاحب المركز السادس.

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