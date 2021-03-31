سر رفض الهلال التفريط في جيوفنكو

المواطن - محمد سمعه

تردد اسم اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو للرحيل عن نادي الهلال، بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب هبوط مستواه مؤخرًا مع أزرق العاصمة.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى رغبة أزرق العاصمة في التفريط في النجم الإيطالي صاحب الـ34 سنة بعد نهاية الموسم الحالي.

الهلال لا يُحبذ رحيل جيوفنكو إلا بحالة واحدة

ولكن الزعيم قد لا يحبذ رحيل جيوفنكو، من أجل تحديد مصيره بهدوء بعد نهاية الموسم الحالي إما بالبقاء أو الرحيل، خاصة أن المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي يُركز حاليًا على إنهاء الموسم والفوز بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جدير بالذكر أن جيوفنكو كان انضم للفريق الهلالي في عام 2019 قادمًا من نادي تورنتو الكندي .

ألقاب جيوفنكو مع الزعيم

وفاز جيوفنكو مع الزعيم بألقاب دوري أبطال آسيا ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالإضافة للفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الماضي.

وسوف يُستأنف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس المقبل، الثامن من إبريل بينما يلعب الزعيم مع الاتحاد في كلاسيكو الجولة الـ25 دوريًا يوم التاسع من إبريل المقبل.

وسبق لـ جيوفنكو اللعب في صفوف يوفنتوس وإمبولي وبارما في إيطاليا قبل الانضمام لنادي الهلال.

يذكر أن الزعيم كان فاز على القادسية في آخر مواجهاته دوريًا بهدف دون رد سجله اللاعب البيروفي أندري كاريلو.

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