سر هجوم يوسف بلايلي على إدارة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

هاجم الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الأهلي السابق، إدارة عبدالإله مؤمنة متحدثًا عن فترة وجوده بالنادي التي عانى فيها كثيرًا.

وكان بلايلي دخل في أزمة عنيفة مع إدارة عبدالإله مؤمنة، حيث طلب الرحيل وفسخ العقد لينتقل لنادي قطر القطري؛ بسبب أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

بلايلي يشرح معاناته مع إدارة الراقي:

وأوضح بلايلي في برنامج Go Talk أنه ضغط على إدارة الأهلي للموافقة له على الرحيل، حيث أكد على أنها وافقت بعد معاناة منه، حيث أراد الرحيل بسبب عدم شعوره بالراحة في النادي، إضافة لعدم تأقلمه على الأجواء في السعودية.

وأكد بلايلي على أنه لم يرد فسخ العقد، وجاء بعرض نادي قطر الذي لبى مطالب الأهلي على حد وصفه.

موقف الأهلي القانوني يُحرج يوسف بلايلي:

وبسبب قوة موقف الأهلي قانونيًّا، الذي تقدم بشكوى ضد بلايلي بسبب تأخره في الحضور إلى النادي بالمواعيد المحددة والمتفق عليها فإن اللاعب أصبح موقفه ضعيفًا في القضية، وسيدفع مبالغ مالية للراقي من أجل التسوية وغلق الموضوع قبل إصدار أي عقوبات من الفيفا على اللاعب.

ونجح الراقي في غلق ملف القضية دون دفع أي أموال للاعب يوسف بلايلي وفقًا لـ“الرياضية”، كما أن الصحيفة أشارت إلى أن اللاعب الجزائري سيعيد مليونًا و 600 ألف يورو للراقي، بسبب ضعف موقفه في القضية وقوة موقف الأهلي.

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