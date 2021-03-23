سعد آل مغني: سأترشح لرئاسة النصر وأدعمه بـ200 مليون

المواطن - مروة نبيل

نفى عضو شرف نادي النصر السابق، سعد آل مغني، الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن منعه من الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، مؤكدًا أنه ينتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات من أجل التقدم لرئاسة العالمي.

سعد آل مغني يعتزم الترشح لرئاسة النصر:

وقال سعد آل مغني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كأني سمعت إشاعات أن فيه أعضاء منعوني أتقدم مع احترامي للجميع لن يستطيع أحد أن يمنع أحد.. الدولة فيها نظام وقوانين”.

وتابع عضو الشرف النصراوي السابق تغريدته، قائلًا: “لو أخذت الأوك من لجنة الانتخابات بتقدم وبكسب الترشح ولأني محتاج أي صوت المبلغ الي بينحط في خزينة النادي يكفي لأترشح وصلت المعلومة”.

وأضاف سعد آل مغني في تغريدة أخرى قائلًا: “أستني رد اللجنة العامة للانتخابات.. هل أستطيع أرشح نفسي لرئاسة مجلس إدارة النادي بحكم هناك مشكله لا زالت عالقة وعلى وشك أكسب القضية”.

وأوضح سعد آل مغني خطته مع النصر، وقال: “الخطة.. ادعم خزينة النادي بمبلغ مائتي مليون ريال، أنا وأعضاء مجلس الإدارة وفي مقدمتهم الأمير فهد بن تركي، متعود إذا أقدمت أقدم قدوم حصان”.

وزارة الرياضة تحل إدارة صفوان السويكت:

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن حل مجلس إدارة العالمي، برئاسة صفوان السويكت؛ نظرًا لارتكابه عددًا من المخالفات الجسيمة، وتم تكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور في الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الرياضة بعد ذلك عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي رسميًّا، اعتبارًا من يوم أمس الاثنين.

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