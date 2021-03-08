سعود عبدالحميد يقترب من مغادرة الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

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أصبح نادي الاتحاد مهددًا برحيل نجمه سعود عبدالحميد، وذلك بعد أن أصبح قريبًا من دخول الفترة الحرة في يوليو المقبل.

وحول هذا الأمر تحدث الناقد الرياضي عثمان أبو بكر الناقد بقناة 24 الرياضية قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “أشهر قليلة ويدخل سعود عبدالحميد الفترة الحرة وتحديدًا في الأول من يوليو”.

وتابع عثمان أبو بكر: “العميد لم يعرض على اللاعب التجديد حتى الآن ولم يرد على خطابات مدير أعماله، ومطالبه بتحسين وضعه، حيث يحصل على سقف الاحتراف المحدد كلاعب صاعد”.

نجم الاتحاد الصاعد يتقاضى 10000 شهريًا !

وفي يناير الماضي، أوضح الإعلامي والناقد الرياضي محمد العميري أن المدافع سعود عبدالحميد يحصل على راتب 10000 شهريًا، مضيفًا أنه لا يوجد لاعب سعودي حاليًا يستحق 10 ملايين ريال في السنة.

وتحدث العميري لـ برنامج رياضة ميديا المذاع عبر القناة الرياضية السعودية قائلًا: سعود عبدالحميد في نادي الاتحاد يتقاضى 10000 ريال شهريًا، وهو مبلغ زهيد مقارنة بما يقدمه، ولا يوجد لاعب سعودي يستحق 10 ملايين ريال في الموسم حتى ولو كان سلمان الفرج”.

الإيقاف يُهدد 8 لاعبين من العميد والليث

وفي سياق آخر، يترقب عشاق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مباراة الاتحاد والشباب، التي تنطلق بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري المحترفين.

ويواجه الفريقان مشكلة كبيرة قبل مباراتهما وذلك بسبب وجود العديد من اللاعبين المهددين بالإيقاف في حال نالوا بطاقة صفراء في المباراة.

ويُوجد 4 لاعبين في الاتحاد مهددين بالإيقاف وعدم المشاركة بالجولة الـ24، في حال نالوا بطاقة صفراء أمام الشباب وهم” عبدالرحمن العبود، عبدالمجيد السواط، مارسيلو جروهي وعبدالعزيز البيشي”.

أما اللاعبون المهددون بالإيقاف في الشباب هم ” جمال باجندوح، نواف العابد، زيد البواردي، حسين القحطاني”.

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