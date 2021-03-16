شؤون الحرمين تبدأ تطعيم منسوبيها ضد فيروس كورونا

المواطن - الرياض

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بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإعطاء لقاحات فيروس كورونا لمنسوبيها بدون حجز مسبق؛ وذلك حرصًا على ضمان سلامة القاصدين والمنسوبين وتوفير أعلى درجات الوقاية والسلامة لضيوف الرحمن عند أدائهم النسك والعبادات بالمسجد الحرام.

إجراءات احترازية لمواجهة كورونا:

وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد الجابري، أن الخدمة تأتي بالتعاون مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس ، وتعزيزًا لمستوى الوعي الصحي بأهمية اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وحرصًا على توفير أفضل سبل الوقاية والسلامة لمنسوبي الحرمين الشريفين.

إطلاق برنامج حاضر

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف قبل أيام اعتزامها إطلاق برنامج (حاضر) في مرحلته الأولى، والمعنيّ بتسجيل الحضور والانصراف لموظفي ومنسوبي الرئاسة، بهدف ضبط آلية العمل في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا.

ضبط العملية الحضورية

وكان التطبيق قد دُشن في وقت سابق تحت رعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بهدف ضبط العملية الحضورية للموظفين الإداريين والميدانيين، وتقديم الاستئذانات بشكل إلكتروني؛ وذلك لتسهيل إدارة وضبط عمليات الحضور والانصراف إلكترونيًّا، في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

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